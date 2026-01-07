Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley\'yi 3-2 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında, evinde İtalya ekibi Vero Volley Milano'yu 25-21, 20-25, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük skorlarla 3-2 mağlup oldu.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Predrag Balandzic, Vitor Alexandre Goncalves
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Boden, Bengisu, Maglio, Smrek
Numia Vero Volley Milano: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva, Modesti (L), Gelin, Sartori, Akimova, Fersino (L), Miner, Cagnin,
Setler: 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13
Süre: 137 dakika (27, 28, 31, 28, 23) - İSTANBUL
