Eczacının Trajik Oğul Kaybı ve Sanıkların Yargılanması

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık Muaz İ.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi.

Sanık Süleyman Ö, "suçsuz olduğunu ve kimsenin içeceğine, yemeğine ilaç katmadığını" öne sürerek beraatini istedi.

Sanık Muaz İ.B. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütaalasını tekrar ederek mahkemeden, sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

Sanık avukatları, müvekkiller tarafından müşteki Akdoğan'a ilaç verilmesinin varsayıma dayalı olduğunu, konuya ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını öne sürerek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.

İddianameden

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek, kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtilmişti.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.