Eczacının Trajik Oğul Kaybı ve Sanıkların Yargılanması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eczacının Trajik Oğul Kaybı ve Sanıkların Yargılanması

30.01.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacı Büşra Akdoğan'ın oğlunun ölümüyle sonuçlanan kazasında sanık iki eczacı kalfası yargılanıyor.

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık Muaz İ.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi.

Sanık Süleyman Ö, "suçsuz olduğunu ve kimsenin içeceğine, yemeğine ilaç katmadığını" öne sürerek beraatini istedi.

Sanık Muaz İ.B. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütaalasını tekrar ederek mahkemeden, sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

Sanık avukatları, müvekkiller tarafından müşteki Akdoğan'a ilaç verilmesinin varsayıma dayalı olduğunu, konuya ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını öne sürerek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.

İddianameden

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek, kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtilmişti.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacının Trajik Oğul Kaybı ve Sanıkların Yargılanması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:28:21. #7.11#
SON DAKİKA: Eczacının Trajik Oğul Kaybı ve Sanıkların Yargılanması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.