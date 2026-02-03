Eczaneye Saldırı: TEB'den Şiddet Kınaması

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, Kadıköy'de bir eczaneye düzenlenen saldırıda iki çalışanın yaralanmasına ilişkin "Sağlıkta şiddet kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Kadıköy Çarşı Eczanesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Çarşı Eczanesi'nde görev yapan meslektaşımız Ecz. Safiye Serap Yazıcıoğlu'na ait eczanede, madde bağımlısı olduğu bildirilen bir şahsın gerçekleştirdiği saldırı sonucu iki eczane çalışanının yaralanmış olmasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Meslektaşımıza ve yaralanan eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet asla kabul edilemez. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini talep ediyor; sağlık emekçilerinin güvenli çalışma koşullarına kavuşabilmesi için yetkilileri bir kez daha acil ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."