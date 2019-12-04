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Edirne'de ambulans sürücüleri zorlu parkurda yarıştı

6 saat önce

Edirne'de "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) Yarışması düzenlendi.

Edirne'de ambulans sürücüleri zorlu parkurda yarıştı, System.String[]

Edirne'de "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) Yarışması düzenlendi.

E-80 Otoyolu 57. kilometredeki dinlenme tesisinde oluşturulan parkurda yarışan 14 sürücü, slalom, duruş mesafesi ayarlama ve ambulansa hakimiyet becerilerini sergiledi.

Yarışma sonunda paramedik Tugay Bilen birinci, sürücü Emrah Topuz ikinci ve sürücü Feride Çabukel üçüncü oldu.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla yarışma düzenlediklerini söyledi.

Ambulans sürücülerinin sürüş teknikleri eğitimini sertifikalı eğitmenlerden aldıklarını ifade eden Kalkan, acil sağlık hizmeti veren personeli dinamik tutabilmek için bu tip çalışmalar düzenlediklerini dile getirdi.

Sürücülerin, zorlu parkurda mücadele ettiklerini anlatan Kalkan, "Parkurda, geri gelişleri, kavşaklara, dar yollara zor girişleri sıfır hatayla yerine getirdiler. Hiçbir dubayı devirmediler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Ambulans sürücülerinin, diğer sürücülerin yol vermesi konusunda zorluklar yaşadığını belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Yol verme konusunda çok ağır cezaların olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Bir cana bir saniye önce varabilmek, o canın yeniden hayata tutunmasını sağlıyor. Biz bunun için aracıyız. Bu aracılara herkesin dikkat kesilmesi gerekir. Ambulansa yol verme konusunda herkesin titiz olmasını, bir gün kendilerinin de acil durumda o ambulansı bekliyor olabileceklerini düşünmelerini istiyoruz."

Yarışmayı üçüncü tamamlayan Feride Çabukel de daha iyi ambulans kullanabilmek için parkurda eğitim aldıklarını ifade ederek, sürücülerden ambulansa yol verme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Edirne, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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