Edirne'de Araç ve Hırsızlık Olayları

07.12.2025 13:00
Uzunköprü'de yakalama kararı olan araç yediemin otoparkına çekilirken, Edirne'de hırsızlıklar yaşandı.

Uzunköprü'de jandarmanın denetimlerinde tespit edilen yakalaması olan araç yediemin otoparkına çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyündeki denetimlerinde M.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

Yapılan sorgulamada araçla ilgili yakalama kararı olduğu belirlendi.

Araç yediemin otoparkına çekildi.

Evden hırsızlık

Edirne'nin Meriç ilçesinde evinin bahçesinden odun çalınan kişi polise başvurdu.

Büyükdoğanca Mahallesi'nde yaşayan R.D, bahçesini kontrol ettiğinde kapıya zarar verildiğini ve odunların çalındığını fark etti.

Ev sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

İş yerinde telefonunu koyduğu çekmeceyi kontrol eden G.F, telefonun çalındığını fark etti.

G.F. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Uzunköprü, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

