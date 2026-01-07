Edirne'de Damızlık Düve Projesi - Son Dakika
Edirne'de Damızlık Düve Projesi

07.01.2026 13:17
Vali Sezer, Edirne'de hayvancılığı geliştirmek için damızlık düve üretim merkezi kurulacağını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi kapsamında hayvan alımlarının ay sonuna kadar yapılacağını söyledi.

Vali Sezer, AA muhabirine, Edirne'de hayvancılığı daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Projenin bölge hayvancılığına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Sezer, "İlimizde ari işletmeciliğin çoğaltılması ve damızlık düve üretiminde Edirne'nin bir merkez olması için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da talimatlarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk hayvan alımı için ocak ayı içinde seçimler yapılacak ve ilk damızlık düvelerimizi ay sonu itibarıyla getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Sezer, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezinin Demirhanlı köyünde 1000 dekarlık alana kurulacağını ve bölgede suni mera oluşturulacağını belirtti.

Valilik tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde büyük bir proje hazırlandığını dile getiren Sezer, şunları söyledi:

"Projeye çok sayıda üreticimiz müracaat etti. Değerlendirmeler yapıldı, kredi imkanları oluşturuldu ve son aşamaya geldik. Hayvan alınacak ülkeye bir ekip gidecek ve bir çalışma yapacaklar. Edirne'nin damızlık düve üretim merkezi olmasını istiyoruz.

Hem yurt içi ve dışına hayvan satışı yapılması hem de artık dışarıdan damızlık düve almayacağımız projeye dönüşmesi lazım. Demirhanlı köyünde kurulacak merkezde, oluşturduğumuz birlik ve platformla on binlerce damızlık hayvan yetiştireceğiz."

Proje

Proje kapsamında kriterlere uygun mevcut işletmeler hastalıklardan ari hale getirilecek ve belirlenen bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulacak.

Damızlık organize tarım bölgeleri ve kriterlere uyan işletmelerde yetiştirilen hayvanlarla kentin, Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile birlikte 2010 yılında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından şap hastalığından ari bölge ilan edilmişti.

Kaynak: AA

