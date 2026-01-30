Edirne\'de Gıda Denetimleri Arttı

Edirne'de Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala gıda denetimleri arttı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayı öncesinde Türkiye genelinde başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında Edirne'de de sıkı kontrol gerçekleştirildi. Edirne Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt ve beraberindeki denetim ekipleri market, kasap ve yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde fiyat ve etiket denetimleri yaptı.

Edirne'de Ramazan ayına kısa süre kala vatandaşların yoğun olarak tükettiği gıdalar üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanması için gerekli işlemler başlatıldı. Ekipler ayrıca işletme yetkililerine, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği, indirimli satış uygulamaları ile raf-kasa fiyat karşılaştırmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere güncel mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde ise fiyat listelerinin görünür şekilde bulundurulması, ürün gramajlarının belirtilmesi ve yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelere uyulması konusunda bilgilendirici çalışmalar yapıldı.

Denetimlerin yapıldığı tatlı dükkanının sorumlusu Emine Sincar, denetimlerin olması gereken bir şey olduğunu ve sürekli yapıldığını aktardı.

Gıda olduğu için ayda 2 kez denetimlerin düzenli olarak yapıldığını belirten Sincar, "Ramazan ayı yaklaşıyor öncesinde de bu denetimleri doğru buluyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi. - EDİRNE