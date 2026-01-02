Edirne'de Hafriyat Dökümüne 63 Bin Lira Ceza

Edirne'de araziye hafriyat dökümü yapan kamyonun sürücüsüne 63 bin 592 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaağaç Mahallesi'nde tren köprüsünün yakınındaki araziye bir kamyondan hafriyat döküldüğü belirlendi.

Ekiplerce yapılan kamera incelemesi sonrası plakası tespit edilen kamyonun sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 5 ayrı maddeden 13 bin 592 lira, Kabahatler Kanunu kapsamında da Edirne Belediyesi ekiplerince 50 bin lira ceza uygulandı.

Denetimlerin süreceği belirtilen açıklamada, trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği kaydedildi.