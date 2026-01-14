Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada - Son Dakika
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
14.01.2026 20:39
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Edirne'de 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 24 yaşındaki şüpheli bir büfede polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık ve yakalandığı anları kameraya yansıyan şüphelinin 24 ayrı suç kaydı ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Edirne'de 6 iş yerinden hırsızlık yapan B.A. (24), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 24 ayrı suç kaydı bulunan B.A., 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs olarak dikkat çekti.

BÜFEDE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Edirne'nin Dilaverbey ve Sabuni mahallelerinde son günlerde iş yerlerinden para ve sigara çalındı. 6 işyerinden yapılan hırsızlık üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin B.A. olduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takibe alınan B.A., bir büfeden alışveriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. B.A.'nın üzerinde yapılan aramada 459 paket sigara, 4 bin 165 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gözaltına alınan B.A.'nin yapılan incelemesinde, 'oto, ev ve iş yerlerinden hırsızlık', 'taksirle yaralama', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi. B.A.'nın ayrıca, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan B.A.'nın hırsızlık anları ile bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Edirne, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada - Son Dakika

