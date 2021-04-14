Edirne'de kaçak içki ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi - Son Dakika

Araçta yapılan aramada, 5 şişe kaçak içki ve 295 elektronik sigara aparatı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar kaçak içki ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı