Edirne\'de Kar Fırtınası Tırı Devriltti

Edirne'de etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollar kayganlaştı. Tayakadın köyü yolu üzerinde 22 ADJ 186 plakalı yüklü tır, olumsuz hava şartları sebebiyle devrildi.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralı olmadığı öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından devrilen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE