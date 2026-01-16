Edirne'de Karne Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Karne Heyecanı

16.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 54 bin 852 öğrenci karne alırken, Vali Sezer de çocukların sevincine ortak oldu.

EDİRNE'de, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, il genelinde 54 bin 852 öğrenci karne aldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Mustafa Necati İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Kentte, ilk dönemin sona erdiği 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 280 okulda karne heyecanı yaşandı. Edirne Valisi Yunus Sezer de, Karaağaç Mahallesi'ndeki Mustafa Necati İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Sezer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti. Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan vali Sezer, birinci sınıf öğrencilerine karne dağıttı.

'54 BİN ÖĞRENCİMİZLE AYNI MUTLULUĞU PAYLAŞIYORUZ'

Ziyaretin ardından konuşan Sezer, çocukların karne sevincine eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlkokul birlerdeki çocuklarımıza karne dağıtımında bulunduk ve bugün güzel Edirne'mizde 280 okulumuzda 54 bin 852 öğrencimizle bugün aynı mutluluğu paylaşıyoruz. Her ne kadar bugün Karaağaç'ta, Mustafa Necati İlkokulu'nda olsak da gönlümüz Edirne'nin tamamındaki çocuklarımızla, velilerimizle, öğretmenlerimizle beraber. 5 bin 200 öğretmenimiz gece gündüz çocuklarımıza eşlik ettiler. Onların ülkemize kazandırılması, ülkemizin geleceğinde etkin bireyler olarak yetişmeleri adına büyük bir fedakarlıkla bu dönemi geride bıraktık" dedi.

'10 BİNİN ÜZERİNDE VELİMİZİ ZİYARET ETTİK'

Kentte, dezavantajlı mahallelerdeki devamsızlık konularını da takip ettiklerini söyleyen Sezer, "Aynı zamanda malumlarınız Edirne olarak takip ettiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi özellikle dezavantajlı mahallelerimizde okullarımızda yürüttüğümüz özel projelerimiz vardı. Bunlar birincisi okula devam durumu. Onlarla ilgili olarak yine takviye edilmesi gereken öğrencilerimiz vardı. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da bu sene devam ettirdik. Yine velilerimizi ziyaret ederek onlarla beraber istişare halinde, onların da görüşleriyle beraber eğitim sezonunu, okul aile birlikleri, velilerimiz, okul yönetimi bizler dahil olmak üzere bütün kurumlarla beraber götürmeye çalıştık. Veli ziyaretlerimiz de bu dönemde devam etti. 10 binin üzerinde velimiz ziyaret edildi öğretmenlerimiz tarafından ve onların da görüşleriyle beraber çok önemli noktalarda, önemli kararlar aldığımızın altını da özellikle çizmek isterim" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRSİNLER'

Çocuklardan, ara tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Sezer, "Çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz. Bu tatil döneminde bol bol eğlenmelerini, güzel vakit geçirmelerini ama aynı zamanda da nitelikli vakit geçirmelerini, özellikle telefon ve bilgisayardan uzak durmalarını ve kitap ve aileleriyle beraber etkinlikler yapmalarını tavsiye ediyorum. Yine ailelerimize de aynı şekilde çocuklarıyla beraber nitelikli etkinlikler yaparak çocuklarımızın ruhsal, bedensel gelişimlerine hep beraber katkıda bulunmalarını özellikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Edirne, Güncel, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Karne Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:24:08. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Karne Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.