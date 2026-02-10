Edirne'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Kaza: 2 Yaralı

Edirne\'de Kaza: 2 Yaralı
10.02.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı kamerada görüntülendi.

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde İ.A'nın kullandığı 22 EY 349 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 22 AAL 064 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.Ç. ve aynı araçtaki S.O, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Kocasinan, Güvenlik, Otomobil, Edirne, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:01:42. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.