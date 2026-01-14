Edirne'de Menopoz Okulu Açılıyor

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Menopoz Okulu" açılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hekim Şifai Aile Sağlığı Merkezinde açılacak okulda, menopoz ve fizyolojik süreç, kemik sağlığı, beslenmenin önemi, duygusal değişimler ve fiziksel aktivite konuları ele alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu okula başvurular, 0 284 214 90 18 numaralı telefondan yapılabilecek.

Bebek Akademisinde ailelere eğitim veriliyor

Edirne'de Hekim Şifai Aile Sağlığı Merkezinde açılan Bebek Akademisinde ailelere eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akademide sağlık çalışanları tarafından gebelik sonrası psikolojik destek, ebeveynlik kavramı, beslenme ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirme yapılıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu akademiye başvuruların merkezden yapıldığı bildirildi.