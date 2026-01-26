Edirne'de trafik ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'nde motosikletlete yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sürücü ve motosikletlerin evraklarını inceleyen ekipler, kask kullanımı ve kural ihlalleri konusunda sürücüleri uyardı.
Ekipler, çamur nedeniyle harf ve rakam grubu okunmayan plakaları sürücülere temizletti.
Motosikletlere yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?