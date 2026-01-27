Edirne\'de Motosiklet Denetimi

Edirne'de trafik polisleri ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kask, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda motosiklet sürücülerinin ehliyet, ruhsat, kask kullanımı, sigorta ve plaka kontrolleri yapıldı. Denetimler sırasında kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, eksikleri bulunan sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Trafik polisleri, özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceği bildirildi. - EDİRNE