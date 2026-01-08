Edirne\'de Nehir Debileri Yükseliyor

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ile Tunca nehirlerinde hem Bulgaristan hem de Edirne genelindeki yağışlar nedeniyle su seviyeleri yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kirişhane İstasyonu'ndan alınan verilere göre, Meriç Nehri'nin ay başında saniyede 170 metreküp ölçülen debisi, son ölçümlerde 266 metreküpe çıktı.

Tunca Nehri'nin debisi ise aynı dönemde iki kat artarak saniyede 8 metreküp olarak kaydedildi.

Olası riskler masaya yatırıldı

Olası debi artışlarına karşı alınacak tedbirler, Vali Yunus Sezer başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıda, DSİ başta olmak üzere ilgili tüm kurumların sahada gerekli önlemleri aldığı, mevcut durum itibarıyla Edirne'yi doğrudan etkileyecek bir risk bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda ayrıca Bulgar makamlarıyla sürekli iletişim ve işbirliği halinde olunduğu vurgulandı.

Havzanın büyük bölümü Bulgaristan'da

Rila Dağları'ndan doğan ve Arda ile Tunca nehirlerinin kol olarak katıldığı Meriç Nehri havzasının yaklaşık yüzde 65'i Bulgaristan sınırları içinde yer alıyor.

Havzada etkili olan sağanak ve kar erimeleri, debilerin kısa sürede yükselmesine yol açıyor.

Bulgaristan'da önemli bölümü özelleştirilmiş barajların enerji üretimi amacıyla genellikle dolu seviyelerde tutulması, yoğun yağış ve kar erimeleri, nehir debisinin daha da yükselmesine neden oluyor.

Bulgaristan tarafında, ana nehir gövdelerinde 15, yan kollarda 8 olmak üzere toplam 23 baraj ile yaklaşık 50 sulama bendi bulunuyor.