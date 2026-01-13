Edirne'de Vali Sezer'den Kaşdemir'e Ziyaret - Son Dakika
Edirne'de Vali Sezer'den Kaşdemir'e Ziyaret

13.01.2026 09:21
Vali Yunus Sezer, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'i kabul ederek çalışmalarını değerlendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kaşdemir, ziyarette çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Vali Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kaşdemir'e çalışmalarında başarı diledi.

Su ürünleri denetlendi

Edirne'de su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünlerinde sürdürülebilirlik, kalite ve tüketici güvenliğinin sağlanması amacıyla Edirne ve ilçelerindeki denetimler sürüyor.

Mevzuata uygunluk, izlenebilirlik ve hijyen şartlarını kontrol eden ekipler denetimlerine devam edecek.

Direksiyon eğitimi öğreticiliği kursu açılacak

İpsala ilçesinde direksiyon eğitimi öğreticiliği kursu açılacak.

İlçe Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kursa katılım için en az lise mezunu ve en az 3 yıllık sürücü belgesi sahibi olma şartları gerekiyor.

Başvurular 19 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

