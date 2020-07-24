Edirne'de yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Edirne'de yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Edirne'de yangını söndürme çalışmaları devam ediyorEdirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte karadan sürdürülüyor.

Edirne'de yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte karadan sürdürülüyor. Bir bölümü kontrol altına alınan yangını havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Doğanca köyüne yaklaşan yangına köylüler de itfaiye ekiplerine destek vererek söndürme çalışmalarına katılıyor. Bazı köylülerin elleriyle toprak atarak alevleri söndürmeye çalıştıkları görüldü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:41

Kaynak: DHA

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