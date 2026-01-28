Edirne'deki Mezar Taşları Tarihi İfade Ediyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Edirne'deki Mezar Taşları Tarihi İfade Ediyor

Edirne\'deki Mezar Taşları Tarihi İfade Ediyor
28.01.2026 18:19
Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Osmanlı mezar taşlarının tarihi doğrulayıcı özellikler taşıdığını belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Osmanlı mezar taşlarının tarihi doğrulayıcı özellikler taşıdığını söyledi.

Kurtişoğlu, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesinde düzenlenen Müzelik Sohbetler programında " Edirne'yi mezar taşları üzerinden tanımak" konulu sunum yaptı.

Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin sanat eserleri açısından zengin bir kent olduğunu belirten Kurtişoğlu, mezar taşları üzerinden dönemin sanat ve kültür özelliklerinin okunabildiğini ifade etti.

Mezar taşlarının dönemin sessiz tanıkları olduğunu vurgulayan Kurtişoğlu, "Mezar taşlarının varlığı, bu topraklarda ne tür bir yerleşimin olduğu ve kimlerin gelip geçtiği konusunda çok kapsamlı bilgiler sunuyor. Osmanlı mezar taşları tarihi doğrulayıcı özellikler taşıyor." dedi.

Kurtişoğlu, eski payitaht Edirne'de bugünlere ulaşabilen çok sayıda mezar taşı ve türbenin bulunduğunu dile getirdi.

Edirne'de padişah türbesi olmadığını aktaran Kurtişoğlu, padişah türbelerinin genellikle Bursa ve İstanbul'da yer aldığını kaydetti.

Kurtişoğlu, Edirne'de hanedan mensuplarına ait türbeler ile şehzade mezarlarının dikkati çektiğini anlattı.

Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın da Osmanlı mezar taşlarının, kente tarihi yapılar kazandıran kişilerin geride bıraktığı son eserler olduğunu ifade etti.

Mezar taşlarında tarih, kişinin adı, sosyal statüsü ile edebi ve şiirsel metinlerin yer aldığını belirten Kırçın, "Mezar taşları, tarih ve o kişi hakkında çeşitli bilgiler sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

