Son Dakika Haberleri: Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

4 saat önce

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye'nin partner ülke olarak katılacağı Rusya'da düzenlenecek 10. INNOPROM fuarına katılım sağlanacağını bildirdi.

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye'nin partner ülke olarak katılacağı Rusya'da düzenlenecek 10. INNOPROM fuarına katılım sağlanacağını bildirdi.
ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 8-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda uluslararası makine sektörü temsilcileri bir araya gelecek.
Fuara katılmak isteyen üyelerin ETSO'ya başvuru yapması gerektiğini belirtildi.
"Suçlamadan İletişim ve Doğru İletişim Eğitimi"
Trakya Kalkınma Ajansı ve Dünyam Zihin Engellileri Derneği işbirliğinde düzenlenen "Suçlamadan İletişim ve Doğru İletişim Eğitimi" düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, eğitimler kapsamında,10 kursiyer 5 gün boyunca eğitmen Saba Deniz Uzun'dan eğitim aldı.
Verilen eğitimle ve yapılan çalışmalarla, etkili beden ve iletişim teknikleriyle, kendini doğru ifade etmek, karşısındaki kişiyi, engelli çocuğunu ve ailesini doğru anlamak hedeflendi.
KOSGEB Edirne Müdürlüğü yeni yerine taşındı
KOSGEB Edirne Müdürlüğü, Edirne Valiliği Kompleksi'nde bulunan Vilayet Binasına taşındı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan iş merkezinde süren hizmet faaliyeti, kentte bulunan girişimci ve KOBİ'lere daha faydalı olabilmek adına, Vilayet Binası'nda devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:21 Kaynak: AA
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