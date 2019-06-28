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Edirne'den kısa kısa

2 saat önce

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Güneren'e teşekkür etti.
Güneren de Becan'a görevinde başarı diledi.
Kaymakam Açıkgöz'den köy ziyareti
Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı Geçkinli köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Açıkgöz, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Açıkgöz, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.
Havsa Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkal'a teşekkür etti.
Başkal da Balkan'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Uzunköprü, Özlem Becan, Edirne, Güncel
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