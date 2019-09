Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal'a teşekkür etti.

Milletvekili Aksal da Vali Canalp'e yaptığı çalışmalarda başarı diledi.

Bu arada milletvekili Aksal, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı da ziyaret ederek yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Vali Canalp, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle buluştu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, il genelindeki belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri ile yemekte bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlendi.

3. Enez Kaymakamlığı Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 3. Enez Kaymakamlığı Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Profesör Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen turnuvanın açılış programında konuşan Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, geleneksel hale gelen turnuvanın geniş katılımla yapıldığını belirtti.

Satrancın ilgi çeken bir spor olduğunu belirten Tuncer, "Bu yüzdende yüzyıllardır eskimiyor, her yaşa ve her millete hitap ediyor. Bu yüzden, biz anne babalar, çocuklarımızı turnuvalara götürüyor, ter döküyoruz. Enez'deki hem genç ve taze, hem de iddialı bu turnuva ile biz de satrancın her yerde ve her şartta oynanabilen ve ömür boyu yanımızda olan eşsiz bir spor olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"İklimİN" programı

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" programı kapsamında düzenlenen eğitim kapsamında Edirne'de bulunan proje yöneticileri ve kurum temsilcileri, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesiste incelemede bulunan proje katılımcıları, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı'ndan Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, doğa dostu tesisleri teşvik ettiklerini belirtti.

Tesisin örnek teşkil ettiğini belirten Öktem, "Bunun gibi biyoatık tesisleri, metan tesisleri ve bunların atmosfere vermiş oldukları salınımları mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Burada örnek bir tesis var karşımızda. Hem elde edilen metan gazını elektriğe çeviriyor hem de sera gazına olan etkisini minimuma indiriyor. Ülkemizde bu tesis gibi birçok tesis var. Bunu biz bakanlık olarak denetliyoruz. Bununla ilgili yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler ile bu tesisleri kontrol ediyoruz. Böyle bir tesisimiz var, ülkeye faydalı bundan sonra da böyle çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Acil çağrılar 112'de birleşti



İçişleri Bakanlığınca yürütülen acil çağrıları 112 Tek Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirme projesi kapsamında Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait tüm araçlarda yer alan "110 İtfaiye İhbar" telefon numarası 112'ye çevrildi.



İtfaiyenin de dahil olmasıyla, 110 İtfaiye İhbar, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tek çatı altında toplandı.



Artık vatandaşların acil durumlarda sadece tek acil çağrı numarası olan 112'yi araması yeterli olacak.



Göğüs cerrahisi yeterlilik belgesi aldı



Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yekta Altemur Karamustafaoğlu, göğüs cerrahisi yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof.Dr. Karamustafaoğlu'na, Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği tarafından göğüs cerrahisi yeterlilik belgesi verildi.



Prof. Dr. Zafer Koçak'a yeni görev



TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Balkan Medical Journal Baş Editörü Prof. Dr. Zafer Koçak, mevcut üyelerinin önerisiyle TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin Fen Bilimleri Veri Tabanı Komitesi Üyeliği'ne seçildi.



Prof. Dr. Koçak, dizin ve dergi seçim kurallarını belirleyen ekipte yer alarak fen bilimleri alanındaki dergilerin dizine girmesine karar veren komitede görev yapacak.