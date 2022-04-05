Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin bilimsel gelişimini desteklemek amacıyla seminer programları başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kariyer olanaklarından öğrencilerin ve mezunların girebileceği mesleki sınavlara kadar geniş kapsamlı seminer dizisinde, Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının yanı sıra farklı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, gerçekleştirdikleri sunumlarla öğrenciler ile bir araya geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, öğrencilerin her alanda gelişimine destek olmak ve farklı kazanımlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla seminerler düzenlediklerini belirtti.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla akademik, kültürel, sanatsal çalışma ve faaliyetlerin hız kazandığını aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle bireysel ve sosyal gelişimine destek olmak ve onları kariyer yolculuğuna en iyi şekilde hazırlamak amacıyla bir seminer dizisi başlattık. Çok değerli isimlerin katkılarıyla öğrencilerimize sunmak üzere programlar oluşturduk. Belirlediğimiz başlıklar ve bu konularda uzmanlaşmış akademisyenlerimiz ve profesyoneller ile eğitimler düzenliyoruz."

Teknoloji Bağımlılığı semineri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Levent Göller, "Veli Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lise ve ortaokul velilerine yönelik gerçekleştirilen "Teknoloji Bağımlılığı" başlıklı çevrim içi seminere 45 veli katıldı.

Programda internet, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı konuları üzerinde durularak ergenlerde bu davranışsal bağımlılık türlerinin özellikleri ve ebeveyn olarak baş etme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Seminerin sonunda velilerden gelen sorular, Göller tarafından yanıtlandı.