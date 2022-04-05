Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

05.04.2022 15:54
Edirne'den kısa kısa

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nin (TRAKDOSK) proje ortağı olarak yer aldığı "Zihinsel Engelli Gençlerin Spor Yoluyla Sosyalleşmesi" başlıklı Erasmus+ Spor Projesi kapsamında Edirne'de 2 günlük çalıştay gerçekleştirildi.

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nin (TRAKDOSK) proje ortağı olarak yer aldığı "Zihinsel Engelli Gençlerin Spor Yoluyla Sosyalleşmesi" başlıklı Erasmus+ Spor Projesi kapsamında Edirne'de 2 günlük çalıştay gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Erasmus+ Spor programı kapsamında desteklenen proje, zihinsel engelli çocukların ve gençlerin spora katılımını ve fırsat eşitliğini artırarak özgüvenlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya 8 ülkeden 9 proje ortağı yetkilileri, uzmanlar, özel olimpiyat organizasyonları çalışanları ve kulüp yöneticilerinden oluşan 23 kişi katıldı.

Çalıştayda, program hakkında bilgilendirme, Edirne ve bölgenin kısa tanıtımı, spor kulüpleri için pazarlama ve sponsorluk, spor kulüplerinin iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyanın rolü gibi konular konuşuldu.

Edirne Belediyesi ödüle layık görüldü

Edirne Belediyesi, Favori Lezzetler Ödüllerinde "Gastronomiye Değer Katan Belediyeler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de gastronomi alanında yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını, belediye olarak kent lezzetlerine sahip çıkmaya ve bu değerleri geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Edirne'nin tarih boyunca Balkanlar'dan, Rumeli'den ve birçok ülkeden göç aldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"8 bin 300 yıllık bir geçmişe sahip Edirne'mizi sadece tarihten bir parça olarak görmek ve anlatmak yanlış olacağı gibi tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize yanlış bir tat, bilgi bırakmak olacaktır. Bu göçlerin sosyal, kültürel ve gastronomik açıdan ele alınarak, kayıt altına alınması da gerekiyordu. Bu konuda yaptığımız akademik çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Edirne Belediyesi olarak tarihimize de lezzetlerimize de sahip çıkmaya ve bu değerlerimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin."

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Trakya Bölgesi, Engelli, Erasmus, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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