Operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 720 lira, 340 avro, 100 leva ve 120 Rumen leyi de ekipler tarafından ele geçirildi, bir otomobile el konuldu.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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