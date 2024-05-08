Air India Express, yaklaşık 300 kabin memurunun hasta olduğunu bildirip işe gelmemesi nedeniyle 90'a yakın uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, havayolu şirketinin bir sözcüsü, iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Yaklaşık 90 iç ve dış hat uçuşunun, 300 civarında kabin memurunun son dakika hasta olduğunu bildirip işe gelmemesi nedeniyle iptal edildiğini belirten sözcü, yolcuların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Sözcü, "Bu beklenmedik aksaklık için yolcularımızdan özür diliyoruz. İptallerden etkilenen konuklarımıza ücretlerinin tamamı iade edilecek veya başka bir tarihe ücretsiz olarak yeniden planlama yapılacak" ifadelerini kullandı.
Mağdur olan binlerce yolcudan bazıları ise sosyal medya hesapları üzerinden iptallere tepki gösterdi.
Öte yandan, Air India Express Çalışanları Sendikası (AIXEU), yaptığı açıklamada, personelin ücret ve terfilerdeki adaletsizliği protesto etmek amacıyla işe gitmediğini öne sürdü.
Son Dakika › Güncel › Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti - Son Dakika
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