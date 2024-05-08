Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti

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Air India Express, yaklaşık 300 kabin memurunun hasta olduğunu bildirip işe gelmemesi nedeniyle 90'a yakın uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, havayolu şirketinin bir sözcüsü, iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 90 iç ve dış hat uçuşunun, 300 civarında kabin memurunun son dakika hasta olduğunu bildirip işe gelmemesi nedeniyle iptal edildiğini belirten sözcü, yolcuların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

ÜCRETLER İADE EDİLECEK

Sözcü, "Bu beklenmedik aksaklık için yolcularımızdan özür diliyoruz. İptallerden etkilenen konuklarımıza ücretlerinin tamamı iade edilecek veya başka bir tarihe ücretsiz olarak yeniden planlama yapılacak" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Mağdur olan binlerce yolcudan bazıları ise sosyal medya hesapları üzerinden iptallere tepki gösterdi.

Öte yandan, Air India Express Çalışanları Sendikası (AIXEU), yaptığı açıklamada, personelin ücret ve terfilerdeki adaletsizliği protesto etmek amacıyla işe gitmediğini öne sürdü.