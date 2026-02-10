Edirne Vali Yardımcıları \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Edirne Vali Yardımcıları Turgut Subaşı, Şevket Atlı, Sıdkı Zehin ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Yardımcıları, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti. Subaşı "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar "Her yerde" karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" başlıklı fotoğrafından yana tercihini yapan Subaşı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet"adlı fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini tercih eden Atlı, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğraflarını tercih etti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş "Aynı şemsiyenin altında" karesini seçen Zehin, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Vali Yardımcısı Ömer Sevgili ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı kareleri tercih eden Sevgili, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.