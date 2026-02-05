Edirne ve Kırklareli\'nde Sağanak Yağış

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırıyor.

Kent merkezi ve güney ilçelerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Hem yaya hem de araç trafiğini ara ara etkileyen sağanağın gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi ön görülüyor. Edirne'de hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülüyor.

Sağanağın zaman zaman kuvvetli olarak etkili olduğu Kırklareli'nde de polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.