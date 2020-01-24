Edis'in dünya yolu
6 saat önce
28 yaşındaki şarkıcı, bünyesinde Ed Sheeran, Dua Lipa, Cardi B, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music ile anlaşma imzaladı.
28 yaşındaki şarkıcı, bünyesinde Ed Sheeran, Dua Lipa, Cardi B, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music ile anlaşma imzaladı. Warner Music, önümüzdeki günlerde Londra'da düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni sanatçısı Edis'i dünyaya tanıtacak. Londra doğumlu olan ve hem İngilizce hem de Fransızca bilen Edis, yurtdışında yayınlanacak albümünde Türkçe eserlerin yanı sıra bu dillerde seslendireceği şarkılara da yer verecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:39
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