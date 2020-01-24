Edis'in dünya yolu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Edis'in dünya yolu - Son Dakika Magazin

Edis'in dünya yolu

6 saat önce

28 yaşındaki şarkıcı, bünyesinde Ed Sheeran, Dua Lipa, Cardi B, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music ile anlaşma imzaladı.

Edis'in dünya yolu, System.String[]

28 yaşındaki şarkıcı, bünyesinde Ed Sheeran, Dua Lipa, Cardi B, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music ile anlaşma imzaladı. Warner Music, önümüzdeki günlerde Londra'da düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni sanatçısı Edis'i dünyaya tanıtacak. Londra doğumlu olan ve hem İngilizce hem de Fransızca bilen Edis, yurtdışında yayınlanacak albümünde Türkçe eserlerin yanı sıra bu dillerde seslendireceği şarkılara da yer verecek.

Ed Sheeran, Bruno Mars, Dua Lipa, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda 'Kocacım özledim' diye mesaj atıyor
Doğduğun Ev Kaderindir, dünyada en çok konuşulan dizi oldu Bikinili pozunu paylaşan Tuğba Ekinci, Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu İllüminatici olmakla suçlanan Cem Yılmaz sert çıktı: Bunlar bizim milletten değil

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 16:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edis'in dünya yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]