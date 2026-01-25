Edremitspor 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Edremitspor 5. Galibiyetini Aldı

25.01.2026 18:02
1966 Edremitspor, Manisaspor'u 2-1 yenerek 5. galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.

(BALIKESİR) - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden 1966 Edremitspor, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-sarılı ekip bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alırken, puanını 25'e yükselterek 5. sıraya çıktı.

2025-2026 sezonunun ikinci yarısının açılış maçında Manisaspor'a konuk olan 1966 Edremitspor, Mümin Erkasap Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Edremitspor, 59. dakikada Sinan Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelesini sürdüren yeşil-sarılı ekip, 79. dakikada yeni transfer Emir Ersoy'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi Manisaspor, 83. dakikada Enes Bakal'ın golüyle farkı bire indirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Manisaspor lehine verilen penaltıda Edremitspor kalecisi Enes Gür, Muhammet Ali Aydın'ın vuruşunu kurtararak kritik bir gole izin vermedi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1966 Edremitspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte Teknik Direktör Sinan Yıldırım yönetiminde üst üste 5. maçını kazanan Edremitspor, ikinci yarıya moralli bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, galibiyetin önemine vurgu yaparak teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Cebeci, "Her maçı final havasında oynuyoruz. Bir engeli daha kayıpsız geçtik. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Şanlı Edro'yu layık olduğu yere taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Manisaspor, Futbol, Güncel, Son Dakika

18:22
