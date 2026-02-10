Efkan Ala: İnsanlığın Adaletli Politikalara İhtiyacı Var - Son Dakika
Efkan Ala: İnsanlığın Adaletli Politikalara İhtiyacı Var

Efkan Ala: İnsanlığın Adaletli Politikalara İhtiyacı Var
10.02.2026 14:39
Efkan Ala, dijital çağda verilerin sömürgeciliğine dikkat çekerek, erdemli dış politika vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İnsanlığın bizim erdemli dış politikamıza, erdemli duruşumuza, haysiyetli duruşumuza ihtiyacı var. Lütfen onun için gece gündüz çalışalım" dedi.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen 'Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine: Dijital Çağda Hegemonya' programına; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri katıldı. Genel Başkan Vekili Ala, sömürgeciliğin insanlığın duygularını sömürme noktasına geldiğini ifade ederek, "Toplumu yönetmek için toplumun verilerini alıyorlar. İnsanımızı yönetmek için insanımızın aklına, gönlüne, duygularına yönelik faaliyette bulunuyorlar. Bunun şuurunda olmalıyız. Şuurunda olmazsak, İstanbul Belediyesi'nde olan olur. İstanbul Belediyesi, millette yardım etmek ve onlara hizmet götürmek için aldığı bilgileri götürdü, yabancılara aktardı. Hangi akılla bunu yaptılar? Bu cehaletten ileri gelmiyor ise ihanettir. Bu toprakların çocukları sömürge olmadı, olmayacaktır" dedi.

'HEZİMETTEN BAŞKA HİZMET SUNMALARI MÜMKÜN DEĞİL'

İnsanın tabiatla ilişkisine dair büyük uygarlıkları Batı'nın kurduğunu söyleyen Ala, "Sanayi Devrimi'ni onlar gerçekleştirdi. Ama insanın insanla ilişkisine dair yeryüzünün kurduğu en büyük uygarlık, bu topraklara aittir, bize aittir. Biz gittiğimiz yere adalet götürdük. Biz gittiğimiz yere insanlık götürdük. İnsanlığın bizim erdemli dış politikamıza, erdemli duruşumuza, haysiyetli duruşumuza ihtiyacı var. Lütfen onun için gece gündüz çalışalım. O kişisel verileri aktaranlar, cehaletlerinden yaptılar. Cehaletten yapmadılarsa, bu gerçekten bir faciadır ve ihanettir. Çünkü o verileri alanların hangi manipülasyonlara hazırlandıklarını biz tarihten biliyoruz, gelecekte tahmin ediyoruz. Bu kadarını bilemeyenlerin kamu görevi yapabilmeleri mümkün değil. Kamuya hezimetten başka bir hizmet sunmaları da mümkün değil" diye konuştu.

'GÜÇ ONU ADALETLİ BİR BİÇİMDE KULLANABİLMEKTİR'

Ala, "Şimdi insanlığın ve ahlakın olmadığını Amerika'da ortaya saçılan dosyalarda görüyoruz. Onun için güç, onu adaletli bir biçimde kullanabilmektir. Onun için bunların kontrol edilmesi, bunların insanlığın hizmetine sunulması kıymetli bir birikimi gerektirir. Her yenilik elbette risktir. Ama her riskin, fırsatlara odaklanan ve onu adil bir biçimde insanlığın hizmetine sunacak olan uygarlığa ihtiyacı vardır. Çünkü tersi tehditlere odaklanıyor ve onları alıyor insanlık aleyhine kullanıyor. İnsanlık büyük badireler atlatıyor, büyük bedeller ödüyor. Şimdi ne tartışılıyor? Dijital devrim oldu. Efendim despotizmler, feodaller, dijital feodalite, dijital körleşme, şehirleşme bütün bunları etkileyen ve yeni bir çağın habercisi olarak gelen bir durumla karşı karşıyayız. Dünyada insanlığın yerine, çoğunluk aklının yerine, azınlık haklarının korunması yerine algoritmaların geçmesini önleyecek olan yine insanlıktır, insan beynidir. Rakamların vicdanı yok. Onun için de o rakamları vicdanla birlikte değerlendirip insanlığın hizmetine sunacak olan yine insan aklıdır" dedi.

'TÜRKİYE, ADİL TEKNOLOJİ ANLAYIŞININ PEŞİNDEDİR'

AK Parti'li Ömer İleri ise yeni gelişen teknolojilerin bir takım teknik çözümlerden ibaret olmadığını söyleyerek, "Tabiricaizse bu teknolojiler, kendi kültürlerini oluşturuyorlar. Zaman içerisinde bu teknolojiler, yaygınlık kazandıkça ister istemez bu yeni kullanım kültürleri toplumları da etkilemeye başlıyor. Bu süreç doğru yönetilmezse, toplumların huzur temellerini dinamitleyebiliyor. Dolayısıyla çizdiğimiz yol haritalarını bu boyutla da ele alıyoruz. Bu nedenle Türkiye'mizin teknolojik alanda liderliğinden bahsederken de konunun sadece teknik çalışmaları hayata geçirmekten ibaret olmadığını görmeliyiz. Konu aynı zamanda yeni dünyanın inşası sürecinde, milletimizin ve medeniyetimizin kodlarına uygun şekilde, algoritmik toplumların gelişmesinde hakkı ve hakkaniyeti merkeze koyan bir teknoloji kültürü ve bu kültür üzerinde yükselecek ekosistemleri oluşturma konusudur. Başka bir deyişle Türkiye, 'Türkiye Yüzyılı'nda adil teknoloji anlayışının peşindedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, AK Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Efkan Ala: İnsanlığın Adaletli Politikalara İhtiyacı Var - Son Dakika

SON DAKİKA: Efkan Ala: İnsanlığın Adaletli Politikalara İhtiyacı Var - Son Dakika
