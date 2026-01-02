Eflani'de Gölet Buzla Kaplandı - Son Dakika
Eflani'de Gölet Buzla Kaplandı

Eflani\'de Gölet Buzla Kaplandı
02.01.2026 19:01
Eflani'de Bostancılar Göleti, -15°C'lik soğukla buz tuttu, dronla görüntülendi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle Bostancılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Karabük'te kar yağışının sona ermesinin ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Karabük şehir merkezine 50, Eflani kent merkeze ise 3 km uzaklıkta bulunan Bostancılar Göleti, hava sıcaklığının -15 santigrat dereceye düşmesiyle buz tuttu. Buz tutan, 1550 metre genişliğine, 30 metre derinliğe sahip gölet, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

