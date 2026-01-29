Eflani'de Su Samuru Görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir gölette görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bostancılar Göleti'nde su samurunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, buz tutan gölette bir süre yürüyen su samurunun daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
