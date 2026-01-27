Eflani'de Yangın: Muhtarın Evi Kül Oldu - Son Dakika
Eflani'de Yangın: Muhtarın Evi Kül Oldu

27.01.2026 10:59
Karabük'ün Eflani ilçesinde muhtar Asım Çalışkan'a ait evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Çukurgelik köyünde muhtar Asım Çalışkan'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çukurgelik köyünde gece saatlerinde köy muhtarı Asım Çalışkan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasın sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

