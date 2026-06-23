Efor Yatırım, BIST 50 Endeksi’ne Dahil Edildi Efor Yatırım’ın BIST 50 Yolculuğu 1 Temmuz’da Başlıyor - Son Dakika
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Efor Yatırım, BIST 50 Endeksi’ne Dahil Edildi Efor Yatırım’ın BIST 50 Yolculuğu 1 Temmuz’da Başlıyor

Efor Yatırım, BIST 50 Endeksi’ne Dahil Edildi Efor Yatırım’ın BIST 50 Yolculuğu 1 Temmuz’da Başlıyor
23.06.2026 10:35
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Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul tarafından açıklanan dönemsel endeks değişiklikleri kapsamında 1 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 50 Endeksi’nde yer alacak.

Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’un 19 Haziran 2026 tarihli duyurusuyla açıklanan 01.07.2026-30.09.2026 dönemi pay endeksleri değişiklikleri kapsamında BIST 50 Endeksi’ne dahil edildi. Söz konusu değişiklikler, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Efor Yatırım’ın BIST 50 Endeksi’nde yer alacak olması; sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü, yatırımcılar nezdindeki takip edilebilirliğini ve kurumsal konumlanmasını güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Üretimden gelen gücü, çeşitlendirilmiş faaliyet yapısı ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren Efor Yatırım; çay, gübre ve madencilik alanlarında yarattığı katma değerle Türkiye’nin üretim ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

“BIST 50’ye dahil olmak, uzun vadeli yatırım yaklaşımımızın önemli bir yansımasıdır”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Efor Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

“Efor Yatırım olarak 1 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 50 Endeksi’nde yer alacak olmayı, sermaye piyasalarındaki görünürlüğümüzü güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Bu gelişme; çalışanlarımızın özverili emeğinin, yatırımcılarımızın güveninin ve tüm paydaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz istikrarlı büyüme yolculuğunun bir sonucudur.

Kuruluşumuzdan bu yana sürdürülebilir değer üretmeyi, şeffaflığı ve güçlü kurumsal yönetim anlayışını temel ilkelerimiz arasında görüyoruz. Bizim için BIST 50’ye dahil olmak, kısa vadeli bir sonuçtan çok; uzun vadeli yatırım yaklaşımımızın, üretim odaklı büyüme stratejimizin ve Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin önemli bir yansımasıdır.

Önümüzdeki dönemde de üretim, yatırım, istihdam ve katma değer odağımızı koruyarak; yatırımcılarımızla düzenli, şeffaf ve mevzuata uyumlu iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bize güvenen tüm yatırımcılarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

Efor Yatırım, önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiği alanlarda üretim kapasitesini, operasyonel verimliliğini ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını güçlendirmeye devam ediyor. Sermaye piyasalarıyla şeffaf, düzenli ve mevzuata uyumlu iletişimini sürdüren Efor Yatırım, yatırımcıları ve tüm paydaşları için uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyor.

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Son Dakika Şirket Haberleri Efor Yatırım, BIST 50 Endeksi’ne Dahil Edildi Efor Yatırım’ın BIST 50 Yolculuğu 1 Temmuz’da Başlıyor - Son Dakika

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