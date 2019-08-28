Efsane Diziye Üç Büyük Transfer

5. sezon çekimlerine sayılı günler kala, kadrosuna 3 büyük oyuncu katıldı.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle diziseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı, hayranları tarafından merakla bekleniyor.