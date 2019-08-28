Son Dakika Haberleri: Efsane Diziye Üç Büyük Transfer
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Efsane Diziye Üç Büyük Transfer

27 dakika önce

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba transferlerle merhaba diyor.

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5. sezon çekimlerine sayılı günler kala, kadrosuna 3 büyük oyuncu katıldı.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle diziseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:30 Kaynak: Bültenler
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