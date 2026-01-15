Ege'de Yarıyıl Tatili Hareketliliği - Son Dakika
Ege'de Yarıyıl Tatili Hareketliliği

15.01.2026 11:23
Ege Bölgesi, yarıyıl tatilinde turizmi hareketlendirmeyi hedefliyor. Otellerde doluluk artışı gözlemleniyor.

Önemli turizm merkezlerini barındıran ve özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Ege Bölgesi'nde, kış mevsiminde sakin seyreden turizm sektörünün yarıyıl tatiliyle hareketlenmesi bekleniyor.

Ege, yarıyıl tatilinde kayak merkezlerine alternatif arayan aileler için kültür, tarih, termal, şehir ve doğa turizmiyle seçenek sunuyor.

Bu kapsamda bölgeyi tercih edecek aileleri bekleyen turistik işletmeler, yarıyıl tatiline yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, Ege'nin deniz, kum, güneş, tarih ve kültür başta olmak üzere turizmde her türlü olanağı barındırdığını söyledi.

"Geçen yıllardan daha iyi olacağına inanıyorum"

Turizmin Ege'nin en önemli gelir kapılarından olduğunu vurgulayan Belge, şunları kaydetti:

"Sömestir tatili yaklaştı. Çocuklu aileler için hep akla gelen kayak ama artık bizim otellerimizi de tercih ediyorlar. Çünkü otellerde termaller var, çocukların oyun alanlarının her türlüsünü düşünerek, biz programlarımızı yapıyoruz. Bir hafta önceden sömestir tatiliyle ilgili programlarımızı açıklamaya başladık. Çanakkale'den tutun Ege'nin aşağısına kadar otellerimiz sömestire hazır. Bu sömestirin geçen yıllardan daha iyi olacağına inanıyorum. 15 günlük tatilin ortalamasına baktığımızda şu anda otellerdeki doluluk yüzde 50'lileri buldu."

Otellerde yarıyıl tatiline gelecek aileler için hazırlık yaptıklarını anlatan Belge, "Birliğimize üye otellerimizin hepsi tatilde açık ve hazır. Görüştüğümüz kişiler de 'bu sene sanki daha iyi olacak' diyor. Sömestir tatilini merakla bekliyoruz ama ben bu 15 günün bize iyi geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Belge, Ege'de her bütçeye uygun tatil imkanı ve özel kampanyaların bulunduğunu dile getirerek, "Amacımız sezonu hareketlendirmek. Daha çok yaz ve bahar aylarıyla anılan Ege'de sonbahar ve kış mevsimlerini kaybetmemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci ise Ege'de otellerde rezervasyonlarda yoğunluğun olduğunu belirtti.

"Geçen seneye oranla yüzde 10-12 bir artış gözlemliyoruz"

Vatandaşların yarıyıl tatilinde yoğunlukla kış turizminin merkezlerine gittiğini fakat Ege'ye de önemli derecede turistin geldiğini aktaran Karadeveci, şöyle devam etti:

"Özellikle pandemi sürecinden sonra tatile çıkma çok yoğunlaştı. İster istemez insanların stres ortamından uzaklaşmak için tatil bir kültür haline geldi. Bulunan her fırsatta herkes tatilleri değerlendirmeye çalışıyor. Gün geçtikçe otellerimizin sayısı artmakta. Bölgemiz güzelleşmekte ve dışarıdan gelen insan sayısı her geçen gün artıyor. Bölgemiz keyifli bir bölge ve huzur dolu. Şu an geçen seneye oranla yüzde 10-12 civarında bir artış gözlemliyoruz. İzmir'e gelenler için Çeşme, Urla, Seferihisar, Efes, Şirince, Ödemiş, Birgi, Bozdağ taraflarına güzel ve günübirlik turlarımız oluyor."

Kaynak: AA

