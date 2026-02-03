Egehan Yıldız Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Egehan Yıldız Türkiye Üçüncüsü Oldu

03.02.2026 10:59
Güzelbahçe sporcusu Egehan Yıldız, Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Güzelbahçe Satranç sporcusu, FM unvanlı Çeşmeli Egehan Yıldız, 17 Yaş Genel Kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Güzelbahçe Satranç sporcusu, FM unvanlı Çeşmeli Egehan Yıldız, 17 Yaş Genel Kategorisi'nde elde ettiği üçüncülük derecesiyle hem Çeşme'yi hem de kulübünü gururlandırdı. Genç sporcu, bu başarısıyla Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.

24–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonada, Küçükler Kategorisi'nde 7–12 yaş, Yıldızlar Kategorisi'nde ise 13–18 yaş gruplarında müsabakalar oynandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 2 bin 884 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular yedi gün boyunca büyük bir azim ve disiplinle mücadele etti.

17 yaş genel kategorisinde oynanan zorlu karşılaşmaların ardından 8. tur sonunda; 7 puanla Ali Batuhan Bıyıksız birinci, CM Deniz Dirikolu ikinci olurken, 6,5 puan toplayan FM Egehan Yıldız üçüncü sırada yer aldı. Aynı kategoride Doruk Karayayla dördüncü, Kağan Torun beşinci, Yaman Binboğa ise altıncı oldu.

Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken bir performans sergileyen Egehan Yıldız, Türkiye üçüncülüğü derecesiyle Avrupa şampiyonalarında ay-yıldızlı formayla mücadele etme hakkını da elde etmiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
