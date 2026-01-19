Egemen'in İtfaiyeci Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
Egemen'in İtfaiyeci Hayali Gerçek Oldu

19.01.2026 16:26
Otizmli Egemen Turhan'ın itfaiyeci olma hayali, doğum gününde düzenlenen sürprizle gerçek oldu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otizmli Egemen Turhan'ın itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçekleştirilen sürprizle gerçeğe dönüştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiyeci olmayı hayal eden ve 16 yaşına giren Turhan için doğum gününe özel sürpriz bir etkinlik hazırladı.

Okulundan itfaiye araçlarıyla alınan Turhan, itfaiye istasyonuna götürüldü.

İstasyonda kendisine itfaiye kıyafetleri giydirilen Egemen Turhan'a meslekle ilgili bilgi verildi.

Yangın söndürme tatbikatına da katılan Egemen, itfaiye aracını yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik, Turhan için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Çok mutlu olduğunu aktaran Egemen Turhan, itfaiye içerisinde güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Anne Emel Turhan da oğlunun en büyük hayallerinden birinin gerçekleştiğini ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Egemen'in İtfaiyeci Hayali Gerçek Oldu
