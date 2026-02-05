Egina Adası'nda Su Krizi!

Yunanistan'ın Attika bölgesine bağlı Egina Adası'ndaki şebeke arızası sebebiyle yaklaşık 1,5 aydır suyun kullanım için uygun olmadığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde Ada'yı 2022 başında ana karadaki şebekeye bağlayan deniz altı boru hattında 17 Aralık'ta meydana gelen arızanın ardından su sıkıntısının başladığı belirtildi.

Depolardaki suyun 20 Aralık'ta tükenmesi üzerine belediyeye ait sondaj kuyularından sağlanan suyun kullanılmaya başlandığı ancak kalitesine ilişkin çok sayıda şikayetin yapıldığı kaydedildi.

Attika Bölge Yönetimi'nin kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinde bazı mikrobiyolojik parametrelerin sınır değerleri aştığı ve klor seviyesinin alt sınırın altında kaldığının tespit edildiği belirtilen haberlerde, bazı sakinlerin ciltte döküntü ve göz rahatsızlıkları yaşadıkları, ayrıca mide ve bağırsak şikayetlerinin görüldüğünü dile getirdikleri aktarıldı.

Öte yandan Attika Bölge Yönetimi'nin ücretsiz dağıtılmak üzere Ada'ya 60 bin şişe içme suyu gönderdiği, geçici çözüm olarak tankerlerle de su taşındığı bilgisi verildi.