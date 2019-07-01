Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor



ISPARTA Gelendost'ta, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış (51) için başlatılan arama- kurtarma çalışması bugün de sürdürüldü. Gelendost'un Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisine, dün saat 18.00 sıralarında, ailesi ve arkadaşlarıyla giden AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış, oğlu ve damadını da yanına alarak, tekneyle suda açıldı. Teknenin motoru, bir süre sonra durdurulurken, Murat Satılmış, yüzmek için göle girdi. Tekneden uzaklaşan Satılmış, oğlu ve damadından yardım istedi. Tekneden yaklaşık 50 metre uzaklaşan Satılmış'ı kurtarmak isteyen oğlu ile damadı, motoru çalıştırmak istedi; ancak başaramadı. Bunun üzerine kıyıdakilerden yardım istendi. Kıyıdan başka tekneyle göle açılanlar, Satılmış'a ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Satılmış, suda gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye Eğirdir Jandarma Komutanlığı bot timi, AFAD, Antalya jandarma su altı arama- kurtarma, İHH ve Gelendost jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen dün Satılmış'ın izine rastlanamadı. Ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına, bu sabah yeniden başlandı. Botla açılan ekipler, Murat Satılmış'a ulaşmaya çalışıyor. Aramalara, bölgedeki tekne balıkçıları da destek veriyor.



- Isparta