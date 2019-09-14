Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir Sen'li kadınlardan, Diyarbakır'daki annelere destek
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Eğitim Bir Sen'li kadınlardan, Diyarbakır'daki annelere destek

27 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Eğitim Bir Sen Samsun Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, Diyarbakır'da evlatları için direnen anneleri ve duruşlarını desteklemek üzere basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir Sen'li kadınlardan, Diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Eğitim Bir Sen Samsun Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, Diyarbakır'da evlatları için direnen anneleri ve duruşlarını desteklemek üzere basın açıklaması yaptı.


Diyarbakır'da annelerin HDP binası önünde tuttuğu evlat nöbetine destek veren Eğitim Bir Sen Samsun Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Her şeyin bir annenin, "Evladımı almadan buradan gitmem" demesiyle başladığını belirten kadınlar, Diyarbakırlı annelere destek verdi.


Diyarbakır'daki annelerin cesur duruşunu tebrik eden Eğitim Bir Sen Samsun Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Sevil Hıraoğlu, "Bugün Diyarbakır'da 28 koca yürekli annenin arkasında 80 milyonun olduğunu Samsun'dan haykırıyoruz. Bazı duyguların, değerlerin, doğruların ve gerçeklerin dili yoktur. Acının, gözyaşının, dilinin, dininin, milletinin, mezhebinin, ırkının olmadığını aradaki km'lerce mesafenin bu acıyı paylaşmaya engel olamayacağını, binbir meşakkatle büyüttükleri evlatlarına bir an önce kavuşmak isteyen analarımızın, Samsun Eğitim Bir sen anneleri ve kadınları olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Tarih yazan Anadolu kadını, bugün de asil duruşunu sergilemiştir. Terör ve uzantılarının milletimizin, devletimizin, tüm değerlerin, tüm kutsalların, tüm canlıların, tüm ailelerin, tüm evlatların ve tüm annelerin üzerinden ellerini çekecekleri günlerin bir an önce gelmesi temennisiyle" dedi.


Basın açıklaması, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. - SAMSUN

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Samsun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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