Eğitim Desteğiyle Öğrenciler Destekleniyor
Eğitim Desteğiyle Öğrenciler Destekleniyor

Eğitim Desteğiyle Öğrenciler Destekleniyor
24.01.2026 19:24
Vezirköprü'de eğitimden kopma riski olan öğrenciler için çeşitli destek çalışmaları yapılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürütülen eğitim ve sosyal destek çalışmaları kapsamında, eğitimden kopma riski bulunan öğrenciler için çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor.

Kaymakam Özgür Kaya'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda okul ziyaretleri, vatandaş bildirimleri ve kurumlar arası paylaşılan veriler doğrultusunda risk altındaki öğrenciler tespit ediliyor. Rehberlik servisleri, okul yönetimleri ve ailelerle yapılan görüşmelerle gerekli yönlendirmeler sağlanıyor.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, çalışmaların öğrencilerin eğitim sürecini desteklemeye yönelik olduğunu ifade etti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, devamsızlık sorunu yaşadığı belirlenen ve akademik potansiyeli olduğu tespit edilen bir öğrenci için bireysel takip süreci başlatıldı. Rehberlik servisi ve ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarı sağlayarak bir fen lisesine yerleşti. Okula devam sorunu yaşayan başka bir kız öğrenci ise pansiyonlu liseye yerleştirildi.

Kaymakamlık koordinasyonunda eğitimden kopma riski bulunan öğrenciler için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel

Son Dakika Yerel Eğitim Desteğiyle Öğrenciler Destekleniyor - Son Dakika

Eğitim Desteğiyle Öğrenciler Destekleniyor
