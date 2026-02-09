Eğitim Sen'den Yargıya Tepki - Son Dakika
Eğitim Sen'den Yargıya Tepki

09.02.2026 17:19
Eğitim Sen, TBMM'de cinsel istismar davasında sanıkların tahliyesini eleştirerek adalet çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), "TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar" iddialarına ilişkin davada sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, "Tacizi görünmez kılan, failleri koruyan, mağdurları ise yalnızlaştıran bu düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Duruşmada tutuklu sanıkların tahliye edilmesi eleştirilen açıklamada, "Meclis'te stajyer olarak çalışan öğrencileri taciz eden sanıkların tahliye edilmesi, ülkede adaletin kim için işlediğini bir kez daha açık biçimde ortaya koymuştur. En güvenli olması gereken kamusal alanlardan biri olan TBMM'de işlenen bir suç, yargı eliyle hafifletilmiş; mağdurlar korunmamış, failler fiilen kollanmıştır. Bu karar münferit değildir. Kadınlara ve gençlere yönelik şiddeti cezasızlıkla besleyen, failleri cesaretlendiren siyasal tercihlerin doğrudan sonucudur" denildi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla, devletin koruma yükümlülüğünün aşındırıldığı, yargı mekanizmalarının kadınları, gençleri ve çocukları korumak yerine suçlular lehine işletilir hale getirildiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlerin staj adı altında güvencesiz, denetimsiz ve korunmasız biçimde çalıştırıldığı bu düzende, kamusal alanlar dahi kadınlar için güvensizdir. Meclis'te yaşananlar ve verilen yargı kararları, iktidarın kadınları ve gençleri nasıl bir yaşamın içine mahkum etmek istediğinin açık göstergesidir. Eğitim Sen olarak, bu kararı ve arkasındaki zihniyeti kabul etmiyoruz. Tacizi görünmez kılan, failleri koruyan, mağdurları ise yalnızlaştıran bu düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sürecin takipçisi olacak; yargının siyasal tercihlerle erkek şiddetini yeniden üretmesine izin vermeyeceğiz. Kadınların ve gençlerin eşit, güvenli ve onurlu bir yaşam mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

17:30
