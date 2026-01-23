Eğitim sevdası emeklilik tanımadı: 19 köy okulunu yenilediler

42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan öğretmen İsmet Acı; emekliliğinin ardından eğitime desteğini sürdürerek, 19 köy okulunun yenilenmesine öncü oldu.

Kayseri'de eğitimci olarak çeşitli kademelerde 42 yıl görev yapan İsmet Acı, emekli olduktan sonrada eğitime desteğini sürdürmeye devam ediyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Elemanları ve hayırseverlerin desteği ile köy okullarına tadilat yaptırdığını belirten Acı, toplam 19 köy okulunda yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren İsmet Acı, "1980 yılından 1990 yılına kadar Büyük Toraman Ortaokulu'nda müdürlük yaptım. 1990 yılından 2001 yılına kadar Felahiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptım. 2001 yalında oradan ayrıldım Eskişehir Bağları Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu'nda müdürlük yaptım 6 yıl. Talas Süleymanlı Fatma Aksoy Ortaokulu'nda 2020 yılında emekli oldum ve yaklaşık 42 yıl eğitime hizmet ettim. 2011 yılında Dadaloğlu İlkokulu müdürüyken öğretmenler günümüzü kutladık ve odama çıktım. Öğretmenler odasının önünden geçerken. Öğretmenler odasına birisi büyük bir çelenk göndermiş. Bu adam bize çelenk göndermiş hiç olmazsa gidelim bir teşekkür edelim dedik. Tufan beyin yanına gittik ve teşekkür ederiz dedik. Çaylarımızı içtikten sonra okulumuzun kamerasının olmadığını söyledik. Hemen çalışan birisine haber verdi, okulun keşif özetinin çıkarılmasını istedi ve okula 16 tane güvenlik kamerası taktırdık. Sınıfların içini, kapıları, pencereleri yaptırdık ve bize çok faydası oldu" dedi.

"Hayırsever arkadaşlarım var onlar ile okullara birçok yardımda bulunduk"

Birçok okula boya ve tadilat yaptırdıklarını aktaran İsmet Acı, denetimli serbestlik elemanlarına ve masrafları karşılayan hayırsevere teşekkür etti. Öğrencilere kılık kıyafet konusunda da yardımcı olduklarını ifade eden Acı, "2021 pandemi döneminde köy okullarına 2 - 3 bin TL yardım etsek nasıl olur dedik. 2 - 3 bin TL ye ne eder? Ancak A4 kağıdı ve toner alırlar dedim. Pandemi bitmeye yakın yanına gittik ve her ilçeden 1 tane köy okulu boyatalım, öğrencileri giydirelim dedi. Murat Uğur Ulaş ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittik. 41 hafta sonra protokol imzaladık. 16 ilçeden, her köyden 1 okulu tadilat yaptık, bazen ilçelerden 2 okulu boyadık ve tadilat yaptık. Toplam 19 Köy okulunu tamir ettik. Duvarlarını boyattık, öğrencileri giydirdik. Bu işler bittiğinde ben devam etmeye karar verdim. Hayırsever arkadaşlarım var onlar ile okullara birçok yardımda bulunduk. En son 3 katlı Kanuni Süleyman Ortaokulu'nu boyattık. Yüreğil İlkokulu'nu boyattık. Topsöğüt İlkokulu, Şehit Jand.er Zafer Akkaş İlkokulu, Akmescit Garip Altemel İlk ve Ortaokulu'na boyalarını götürdüm havalar açılınca boyatacağım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile Denetimli Serbestlik Bürosu'nun yapmış olduğu okul boyamam faaliyetlerini okudum. Nasıl çalıştıklarını gidip bir okulda izledim. En son Osman Zeki Yüceasan Ortaokulu'da boyanacaktı, boyalarını temin ettik. Okulumuz 3 günde boyandı, bugünde son günü. Tüm boya masraflarını Murat Uğur Ulaş tarafından karşılanmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Denetimli serbestlik elemanlarına teşekkür ederim. İnşallah bundan sonrada yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ