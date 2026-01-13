Eğitim Sistemi Saldırılara Maruz Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitim Sistemi Saldırılara Maruz Kalıyor

Eğitim Sistemi Saldırılara Maruz Kalıyor
13.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saldırılarda okullar yıkılıyor, öğretmenler yaralanıyor. Azzam, eğitim hayaline tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, yalnızca sivillerin yaşamını değil Filistin toplumunun geleceğini ayakta tutan eğitim sistemini de hedef alıyor.

Bombardımanlarda yüzlerce okul ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi; öğretmenler de çoğunlukla doğrudan saldırıların hedefi oldu.

Bu öğretmenlerden biri de Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 33 yaşındaki Said Halil Azzam.

Azzam'ın hayatı, savaşın ilk günlerinde, öğrencilerine ders verebilmek için yaptığı basit bir hazırlık sırasında tamamen değişti.

Telefonunu ve dizüstü bilgisayarını şarj etmek üzere bir arkadaşının yanına giden Azzam, bulunduğu yerin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu ağır yaralandı.

Saldırı, Filistinli öğretmenin yalnızca bedenini değil yıllarını adadığı öğretmenlik hayalini de enkaz altında bıraktı.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Azzam, AA muhabirine saldırıdan 8 gün sonra hastanede bilincinin yerine geldiğini anlattı.

Gözlerini açtığında hayatının geri dönülmez biçimde değiştiğini anladığını söyleyen Azzam, yaşadığı kaybın yalnızca fiziksel olmadığını dile getirdi.

"Hayatımdan çok büyük bir parça koptu"

Azzam, bacaklarını kaybettiğini anladığı anlara dair "Kendime baktığımda ampute edildiğimi gördüm. İki ayağım yoktu. Hayatımda çok büyük bir şeyi kaybettiğimi hissettim." dedi.

Artık okula yürüyerek gidemeyecek olma düşüncesinin kendisini derinden sarstığını belirten Azzam, öğretmenliğin bedensel hareket gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Azzam, sınıfta ayakta durmanın, öğrencilerle birebir temas kurmanın ve tahtaya yazı yazmanın öğretmenliğin vazgeçilmez parçaları olduğunu belirterek yaralanmasının ardından görevini sürdürmenin önünde ciddi engeller oluştuğunu ifade etti.

"Küçüklüğümden beri hayalim öğretmen olmaktı. Bu mesleği seviyorum, öğretmeyi seviyorum." diyen Azzam, yaşadığı fiziksel kaybın bu sevgiyi yok etmediğini ancak her şeyi çok daha zor hale getirdiğini söyledi.

Yıkılan okulun önünde umutla bekliyor

İsrail saldırılarında okulların da sistematik biçimde hedef alındığına dikkati çeken Azzam, zaman zaman arkadaşlarından kendisini İsrail'in yıktığı okulunun yanına bırakmalarını istediğini anlattı.

"Okulum işgalciler tarafından yıkılmış olsa da oraya gidince eski öğretmenlik günlerimi, öğrencilerimi hatırlıyorum." diyen Azzam, bu ziyaretlerin kendisine moral verdiğini ifade etti.

Savaş sürecinde yaşadığı acıyla baş edebilmek için arkadaşlarıyla bir araya geldiğini, kitap okuyarak mesleki bilgisini canlı tutmaya çalıştığını söyleyen Azzam, eğitimden kopmamaya özel önem veriyor.

Saldırılara rağmen hayata tutunma umudunu koruduğunu belirten Azzam, "Allah bana hayatta kalacak ömrü verdi. İnşallah bu sorunu aşabilir ve eğitim hayatıma yeniden dönebilirim." sözleriyle geleceğe dair ümidini dile getirdi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı iki yıllık savaşta 71 binden fazla kişiyi öldürdü, 171 binden fazlasını yaraladı; sivil altyapının yüzde 90'ını tahrip etti.

İsrail saldırılarında okulların yüzde 95'i zarar gördü, 668 okul binası doğrudan hedef alındı; bu da tüm okulların yaklaşık yüzde 80'ine denk geliyor.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sistemi Saldırılara Maruz Kalıyor - Son Dakika

Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:39:38. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitim Sistemi Saldırılara Maruz Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.