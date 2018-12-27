Eğitimcilerden Futbol Şöleni
23 dakika önce
İstanbul'da görev yapan ilçe milli eğitim ve okul müdürleri oluşturdukları takım ve oynadıkları futbolla kendilerinden söz ettirdiler.
İstanbul
'da görev yapan ilçe milli eğitim ve okul müdürleri oluşturdukları takım ve oynadıkları futbolla kendilerinden söz ettirdiler.
İstanbul'da görev yapan altı ilçe milli eğitim müdürü, bir şube müdürü ve on üç okul müdürünün katılımıyla geleneksel hale gelen futbol turnuvasında büyük çekişme yaşandı. Bahçelievler Anadolu Lisesi
spor tesislerindeki dostluk maçının başlama vuruşunu, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı K. Muzaffer Ilıcak
yaptı. Bol gollü geçen maçı, Bakırköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kaptanlığını yaptığı takım farklı kazandı. Eğitimciler, hedeflerinin 2023 yılı vizyonu olduğunu ifade ettiler.
Turnuvada yer alan eğitimciler, bu vesile ile uygulamalı olarak, sporun, insanların üzerinde, bağımlılık başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran ve hayatta başarılı olmalarını vurgulayan en önemli etken olduğunu söylediler. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:57 Kaynak: İHA
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