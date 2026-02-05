Eğitimde Deprem Sorunları Meclis Gündeminde

(ANKARA)- EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, deprem bölgesinde binlerce öğrencinin hala konteynerlerde eğitim gördüğünü belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Özel okul teşvikiyle devasa tutarlar sermayeye aktarılırken; kamu okullarının 1 öğün ücretsiz yemek, temizlik malzemesi, su ve temizlik personeli ihtiyacı neden karşılanmamaktadır" diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, deprem bölgesinde yaşanan eğitim sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karacak, depremlerin üzerinden geçen 3 yıla rağmen bölgedeki çocuklar ve eğitim emekçileri için eğitim-öğretim sürecinin hala bir "hayatta kalma mücadelesi" olduğunu belirterek, Şubat 2026 itibarıyla hala okul inşaatlarının tamamlanmadığını, binlerce öğrencinin hala konteynerlerde eğitim gördüğünü ve derinleşen yoksulluğun çocukları okulda açlıkla baş başa bıraktığını belirtti.

İktidarın "asrın inşası" reklamlarına dikkat çeken Karaca, "Bölgede eğitime erişim hakkı kamusal, parasız ve nitelikli olmaktan çıkarılmış; piyasacı bir anlayışla sermayeye ve tarikat/cemaat uzantılı yapılara terk edilmiştir. Kamu okullarına temizlik görevlisi ve bir öğün ücretsiz yemek bütçesi ayrılmazken, özel okullara aktarılan teşvik tutarları bu siyasi tercihin en somut göstergesidir" dedi.

"Bölge genelinde hala konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrenci ve öğretmen sayısı kaçtır?"

EMEP'li Karaca, Bakan Tekin'den şu sorulara yanıt istedi:

"-Şubat 2026 itibarıyla deprem bölgesinde yıkılan okul binalarının kaçı tamamen bitirilerek hizmete açılmıştır? Henüz ihalesi yapılmayan, inşaatı hala devam eden ve projelendirme aşamasında olan kaç okul vardır? Bunların tamamlanma tarihi nedir?"

-Bölge genelinde hala konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrenci ve öğretmen sayısı kaçtır? Bu "geçici" barınma koşullarının çocukların psikososyal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dair bir çalışmanız mevcut mudur?

-Bölgedeki yoksulluğun çocukların fiziksel gelişimini tehdit ettiği ve "okul açlığı"nın arttığı gerçeği karşısında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, deprem bölgesindeki tüm kademelerde "bir öğün ücretsiz yemek" uygulamasına geçilecek midir? Neden bu hak sadece taşımalı eğitimle sınırlandırılmaktadır?

-2025-2026 dönemi için özel okullarda okuyan öğrenciler adına ilkokul kademesinde 33 bin 264 TL, ortaokul ve lisede 38 bin 880 TL teşvik verilmektedir. Bu devasa tutarlar sermayeye aktarılırken; kamu okullarının 1 öğün ücretsiz yemek, temizlik malzemesi, su ve temizlik personeli ihtiyacı neden karşılanmamaktadır?

-Bölgedeki eğitim hizmetlerinin büyük ölçüde güvencesiz ve düşük ücretli "ücretli öğretmenler" eliyle yürütüldüğü raporlanmaktadır. Bölgedeki ücretli öğretmen sayısı ve oranı nedir? Öğretmen eksiğini güvenceli ve kadrolu bir istihdam politikasıyla gidermek üzerine bir planınız bulunmakta mıdır?

- Deprem sonrasında okul terk oranlarının, özellikle kız çocuklarında ve lise kademesinde arttığı görülmektedir. 2023'ten bugüne bölgedeki okul terk sayıları il bazında nedir? Bu çocukların çocuk işçiliğine veya erken yaşta zorla evliliklere sürüklenmemesi için hangi önlemler alınmıştır?"