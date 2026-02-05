Eğitimde Deprem Sorunları Meclis Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitimde Deprem Sorunları Meclis Gündeminde

05.02.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, deprem bölgesindeki eğitim sorunlarını TBMM'de dile getirdi.

(ANKARA)- EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, deprem bölgesinde binlerce öğrencinin hala konteynerlerde eğitim gördüğünü belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Özel okul teşvikiyle devasa tutarlar sermayeye aktarılırken; kamu okullarının 1 öğün ücretsiz yemek, temizlik malzemesi, su ve temizlik personeli ihtiyacı neden karşılanmamaktadır" diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, deprem bölgesinde yaşanan eğitim sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karacak, depremlerin üzerinden geçen 3 yıla rağmen bölgedeki çocuklar ve eğitim emekçileri için eğitim-öğretim sürecinin hala bir "hayatta kalma mücadelesi" olduğunu belirterek, Şubat 2026 itibarıyla hala okul inşaatlarının tamamlanmadığını, binlerce öğrencinin hala konteynerlerde eğitim gördüğünü ve derinleşen yoksulluğun çocukları okulda açlıkla baş başa bıraktığını belirtti.

İktidarın "asrın inşası" reklamlarına dikkat çeken Karaca, "Bölgede eğitime erişim hakkı kamusal, parasız ve nitelikli olmaktan çıkarılmış; piyasacı bir anlayışla sermayeye ve tarikat/cemaat uzantılı yapılara terk edilmiştir. Kamu okullarına temizlik görevlisi ve bir öğün ücretsiz yemek bütçesi ayrılmazken, özel okullara aktarılan teşvik tutarları bu siyasi tercihin en somut göstergesidir" dedi.

"Bölge genelinde hala konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrenci ve öğretmen sayısı kaçtır?"

EMEP'li Karaca, Bakan Tekin'den şu sorulara yanıt istedi:

"-Şubat 2026 itibarıyla deprem bölgesinde yıkılan okul binalarının kaçı tamamen bitirilerek hizmete açılmıştır? Henüz ihalesi yapılmayan, inşaatı hala devam eden ve projelendirme aşamasında olan kaç okul vardır? Bunların tamamlanma tarihi nedir?"

-Bölge genelinde hala konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrenci ve öğretmen sayısı kaçtır? Bu "geçici" barınma koşullarının çocukların psikososyal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dair bir çalışmanız mevcut mudur?

-Bölgedeki yoksulluğun çocukların fiziksel gelişimini tehdit ettiği ve "okul açlığı"nın arttığı gerçeği karşısında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, deprem bölgesindeki tüm kademelerde "bir öğün ücretsiz yemek" uygulamasına geçilecek midir? Neden bu hak sadece taşımalı eğitimle sınırlandırılmaktadır?

-2025-2026 dönemi için özel okullarda okuyan öğrenciler adına ilkokul kademesinde 33 bin 264 TL, ortaokul ve lisede 38 bin 880 TL teşvik verilmektedir. Bu devasa tutarlar sermayeye aktarılırken; kamu okullarının 1 öğün ücretsiz yemek, temizlik malzemesi, su ve temizlik personeli ihtiyacı neden karşılanmamaktadır?

-Bölgedeki eğitim hizmetlerinin büyük ölçüde güvencesiz ve düşük ücretli "ücretli öğretmenler" eliyle yürütüldüğü raporlanmaktadır. Bölgedeki ücretli öğretmen sayısı ve oranı nedir? Öğretmen eksiğini güvenceli ve kadrolu bir istihdam politikasıyla gidermek üzerine bir planınız bulunmakta mıdır?

- Deprem sonrasında okul terk oranlarının, özellikle kız çocuklarında ve lise kademesinde arttığı görülmektedir. 2023'ten bugüne bölgedeki okul terk sayıları il bazında nedir? Bu çocukların çocuk işçiliğine veya erken yaşta zorla evliliklere sürüklenmemesi için hangi önlemler alınmıştır?"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Sevda Karaca, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Deprem Sorunları Meclis Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitimde Deprem Sorunları Meclis Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.