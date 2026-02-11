Eğlenceli Kıraathane Geleneği

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kırsal mahallede 73 yıllık kıraathaneyi işleten Ferudun Türkmen (63), işletmeye ilk kez gelen müşterilerini çeşitli şakalarla karşılıyor. Türkmen, normalden küçük çay bardağı, büyük fincan ve dolu gibi görünen çay bardağı benzeri malzemelerle müşterilerine çeşitli şakalar yapıyor.

İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde babasının 73 yıl önce açtığı kıraathanede 13 yaşında çalışmaya başlayan Ferudun Türkmen, 50 yıldır kıraathane işletiyor. Türkmen'in aynı işi yapan esnaftan farkı ise müşterilerine yaptığı şakalar. Ferudun Türkmen, normalden küçük çay bardağı, büyük fincan ve dolu gibi görünen çay bardağı benzeri malzemelerle müşterilerine şakalar yapıyor. 50 yıldır kıraathanede, gününü yaptığı şakalarla keyifli hale getirdiğini söyleyen Türkmen, "Babam kıraathaneyi 1953'te açtı. Zaman zaman aynı dükkanın küçük bir bölümünde berberlik gibi farklı işlerle de uğraştığı oldu. O sırada ben de babama yardımcı olmak için 13 yaşımda bu işe başladım. Yaklaşık 50 yıldır aynı işi yapıyorum ve aynı yerdeyim" dedi.

'BAZILARI KIZARKEN, BAZILARI DA GÜLÜYOR'

Şaka yaptığı müşterilerinin tepkilerini anlatan Türkmen, "Yaklaşık 25 yıl önce ilçe merkezindeki bir toptancıdan aldığım çeşitli malzemelerle kıraathanede şakalar yapıyorum. Tencere büyüklüğünde fincan, normal boyutundan çok daha küçük çay bardağı, küçük boyutlu kahve bardağı ve dolu gibi görünen çay bardağı gibi çeşitli malzemelerimiz var. Şakalarımızı görenler gülümseyip eğlenirken, çay dökme şakamıza bazı müşterilerimiz bozulabiliyor. Durumu anlattığımız zaman ise onlar da gülerek karşılık veriyor. Müşterilerimizden bazıları şakalarımıza kızarken, bazıları da gülüyor" ifadelerini kullandı.

Şaka yapan tek kişinin kendisi olmadığını söyleyen Türkmen, "Arkadaşlarım kıraathaneye ilk defa gelecek olan bir müşterimizle konuşarak, yaptığımız şakadan bahsetmiş ve bana bir şaka yapmaya karar vermişler. Müşteriye çay servisi yaparken, bardağı düşürüp şaka yaptığımda, birden ayağa kalkıp, 'Beni yaktınız, ben gidiyorum' dedi. Sonra durumu açıkladılar ve hep beraber güldük. Yaptığımız şakalara 7'den 70'e herkes önce korkar sonra da güler" diye konuştu.

'BÜROKRAT VE SİYASETÇİLERE DE ŞAKA YAPTIM'

Kıraathaneye çay içmeye gelen bürokrat ve siyasilerin de şakalarından nasibini aldığını söyleyen Türkmen, "İşletmemize gelen bazı bürokrat ve siyasetçilere de bardak düşürdüğümüz şakayı yapmıştık. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'a şakamızı yaptık. Birkaç sene daha bu işe devam eder, sonra da emekli olurum" dedi.